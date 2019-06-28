كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المخابرات الغربية اخترقت محرك البحث الروسى "ياندكس" للتجسس على الحسابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم إنّ قراصنة يعملون لحساب وكالات الاستخبارات الغربية اخترقوا محرك البحث الروسى "ياندكس" أواخر عام 2018، ونشروا نوعًا نادرًا من البرامج الضارة في محاولة للتجسس على حسابات المستخدمين.

وأوضحت المصادر، أن البرمجيات الخبيثة، التي تدعى ريجين، تُستخدم من قبل تحالف "خمس عيون" لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا.

Advertisements

ورفضت وكالات الاستخبارات في تلك الدول التعليق، ونادراً ما يتم الاعتراف بالهجمات الإلكترونية الغربية ضد روسيا أو التحدث عنها علنًا.

وقالت مصادر في روسيا وفي أماكن أخرى، من بينها ثلاث دول لديها معرفة مباشرة بالاختراق، إنه لا يمكن تحديد أي من الدول الخمس كانت وراء الهجوم على ياندكس، ووقع الاختراق بين أكتوبر ونوفمبر 2018.

وقالت الشركة، المعروفة على نطاق واسع باسم "جوجل روسيا" عن مجموعة خدماتها عبر الإنترنت من البحث عبر الإنترنت إلى البريد الإلكتروني وحجوزات سيارات الأجرة، إن لديها أكثر من 108 مليون مستخدم شهريًا في روسيا، وهي تعمل أيضا في بيلاروسيا وكازاخستان وتركيا.