كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يهاجم الغرب بشأن حقوق المثليين والتعددية والهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباهى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأن الليبرالية في أوروبا والولايات المتحدة قد "عفا عليها الزمن"، ووصف قرار السماح لملايين المهاجرين بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي بأنه "خطأ جوهري"، حيث بدأت قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليوم بمشاركة الرئيس الروسي كلمات دافئة مع دونالد ترمب.

وانتقد زعيم موسكو وجهات النظر الغربية بشأن حقوق المثليين والهجرة والتعددية الثقافية، التي ادعى أنها كانت هجومًا على "القيم العائلية التقليدية".

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وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز "، قال بوتين، إن "الفكرة الليبرالية" في طريقها إلى الفناء، حيث أدار الجمهور ظهره لهذه القضايا، كما ادعى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ارتكبت "خطأً أساسياً" في قرارها لعام 2017 للسماح بدخول مليون لاجئ إلى البلاد.

وأضاف بوتين: "الليبراليون لا يمكنهم ببساطة إملاء أي شيء على أي شخص مثلما كان يحاولون القيام به على مدى العقود الأخيرة"، كما تابع "هذه الفكرة الليبرالية تفترض أنه لا يوجد شيء يجب القيام به.. يمكن للمهاجرين القتل والنهب والاغتصاب دون عقاب لأن حقوقهم كمهاجرين يجب حمايتها ".

وأضاف: 'كل جريمة يجب أن يكون لها عقوبة، أصبحت الفكرة الليبرالية عفا عليها الزمن.. لقد تعارضت مع مصالح الغالبية العظمى من السكان.