كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. ترامب يحرج رئيس الوزراء الياباني أمام الكاميرات في قمة الـ20 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في موقف محرج أمام عدسات الكاميرات في لقاء بقمة العشرين في أوساكا اليابانية.

رصدت عدسات المصورين والصحفيين محاولة رئيس الوزراء الياباني وهو يصافح الرئيس الأمريكي، خلال افتتاح قمة العشرين.

حيث كانا يقفان بجانب بعضهما ليمد رئيس الوزراء الياباني يده لترامب لأجل المصافحة، إلا أن الرئيس الأمريكي لم ينتبه رغم نظره للأسف لحظتها، وظل ينظر بجانبه في الاتجاه الآخر من آبي.

لينتبه ترامب سريعا ليد آبي الممدودة وليقابله بالمصافحة.