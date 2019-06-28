الرئاسة التونسية تؤكد “تحسن” صحة السبسي

قالت الرئاسة الجمهورية التونسية، صباح اليوم الجمعة، إن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي، في تحسن.
وأفادت الرئاسة الجمهورية التونسية، إنه أجرى مكالمة هاتفية، صباح اليوم، مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي.
وكان قائد السبسي، الذي يبلغ (92 عاماً)، أصيب بوعكة صحية، أمس الخميس، استوجبت نقله إلى المستشفى، في حين استهدف تفجيران نفّذهما انتحاريان من تنظيم الدولة الإسلامية عناصر أمنية في تونس العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.
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