تغييرات مهمة في توليفة “الأسود” أمام “الفيلة” وهذه هي التشكيلة الأساسية المرتقبة

سيكون الناخب الوطني، هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، مجبرا على إجراء مجموعة من التغييرات على توليفة “أسود الأطلس” التي ستخوض، عشية اليوم الجمعة، ثاني مبارياتها، في دور المجموعات، من نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تقام حاليا بمصر، سواء بسبب إصابة بعض اللاعبين، أو بسبب عطاء بعض الأسماء في المباراة الأولى أمام ناميبيا.

وستملي إصابة المهاجم خالد بوطيب، وغيابه عن هذه المواجهة، على الناخب الوطني، هيرفي رونار، إجراء مجموعة من التغييرات، على الخط الأمامي، خاصة فيما يتعلق بتغييرات الشوط الثاني، إذ من المرتقب أن يزج رونار بأسامة الإدريسي في الجولة الثانية كبديل.

أما بخصوص التشكيلة الأساسية للمباراة، فقد أكد الناخب الوطني، في ندوة أمس، بأن الثنائي اشرف حكيمي ونصير المزراوي، سيكون حاضرا في أروقة “الأسود”، ما يعني أن نبيل درار لن يكون حاضرا في توليفة المنتخب الأساسية اليوم، كما كان في مباراة ناميبيا الأولى.

أما في خط الوسط، فإن استرجاع يونس بلهندة للياقته البدنية، وعودته للتداريب، يؤكد على أن ثنائية بلهندة والأحمدي، ستعود لخط الوسط من جديد، وبذلك فإن التشكيل الأساسي للمنتخب، من المرتقب أن يكون على الشكل التالي:

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حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: المهدي بنعطية، رومان سايس، أشرف حكيمي، نصير المزراوي

الوسط: كريم الأحمدي، يونس بلهندة، امبارك بوصوفة، نور الدين أمرابط، حكيم زياش

الهجوم: يوسف النصيري