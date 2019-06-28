شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: معاقبة مستوردي النفط الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، اليوم (الجمعة)، إن واشنطن ستعاقب أي دولة تستورد النفط الإيراني، مضيفاً أنه لا توجد إعفاءات في الوقت الحالي.

وقال هوك رداً على سؤال حول مبيعات الخام الإيراني لقارة آسيا: «سنفرض عقوبات على أي واردات من النفط الخام الإيراني... في الوقت الحالي لا توجد أي إعفاءات على النفط»، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستنظر في التقارير بشأن مبيعات النفط الإيراني التي في طريقها للصين.

وتابع:«سنفرض عقوبات على أي مشتريات غير مشروعة للخام الإيراني».