شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: صحة الرئيس في تحسن ملحوظ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)قالت متحدثة باسم الرئاسة التونسية اليوم (الجمعة)، إن وضع الرئيس الباجي قائد السبسي الصحي في تحسن ملحوظ، وإنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد.
ونقل السبسي (92 عاماً) الى المستشفى العسكري أمس (الخميس)، بعد إصابته بوعكة صحية وصفتها الرئاسة بأنها حادة.
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