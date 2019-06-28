شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تدعو بوتين إلى «الكف عن أعماله المزعزعة للاستقرار» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (اليابان)حثت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم (الجمعة)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «الكف عن أعمال زعزعة الاستقرار التي تهدد المملكة المتحدة وحلفاءها» خلال لقائهما على هامش مجموعة العشرين في اليابان.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة إنه خلافاً لذلك، «لن يكون هناك تطبيع للعلاقات الثنائية».
والاجتماع هو الأول بين بوتين وماي منذ تسميم الجاسوس (الروسي) السابق سيرغي سكريبال في عام 2018 على الأراضي البريطانية.
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