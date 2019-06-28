شكرا لقرائتكم هوك: الأدلة تثبت تورط الحرس في هجمات ناقلات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، أن إيران تقوض أمن الملاحة الدولية وتقوم بسلوك غير آمن.

وشدد هوك من لندن، حيث التقى رئيس المنظمة الدولية للملاحة البحرية، على أن إيران هي المسؤولة عن هجمات ناقلات النفط في خليج عمان وقبالة الفجيرة. وأكد أن التحقيقات والأدلة أظهرت وقوف الحرس الثوري خلف اعتداءات ناقلات النفط.

ولفت إلى أن معلومات استخباراتية أكدت أن قوارب إيرانية اقتربت من ناقلتي النفط في خليج عمان، الأسبوع الماضي. وتابع قائلاً: "عناصر الحرس الثوري اقتربوا وأزالوا لغما بحريا غير منفجر في اعتداء خليج عمان".

كما اعتبر أن إطفاء إيران لأجهزة التعقب في سفنها يزيد من مخاطر وقوع الحوادث في أعالي البحار. وشدد على أن إيران تعطل أجهزة تعقب السفن في انتهاك للقوانين البحرية.

إلى ذلك، أفاد بأن السعودية ودولاً أخرى قدمت معلومات تفيد بتورط إيران بهجمات الناقلات.

Advertisements

وأضاف: "منذ بداية شهر مايو تلقينا معلومات عن تهديدات إيرانية في الخليج".

ردع إيران

كما أوضح أنه ناشد المنظمة الدولية للملاحة البحرية اتخاذ إجراءات لحماية النقل البحري.

ورداً على سؤال حول التعزيزات العسكرية الأميركية في المنطقة، قال هوك: "عززنا الوجود العسكري الأميركي في المنطقة ضمن سياسة الردع ضد إيران".

وشدد هوك على أن "أي تهديد تتعرض له القوات الأميركية في المنطقة سيرد عليه بالقوة العسكرية".

إلى ذلك، كرر أن هدف الولايات المتحدة ليس تغيير النظام في إيران، إنما أوضح أن بلاده ستستمر في دعم الشعب الإيراني والعمل على تغيير سلوك النظام في طهران.

وتابع قائلاً: "الشعب الإيراني لا يرغب في تبديد أمواله على الميليشيات العراقية، وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن".