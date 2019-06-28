نفت عائلة الطالب عباس حسين يزبك الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن أنه فارق ​الحياة​، إثر محاولته ​الانتحار​ فور تبلغه نبأ رسوبه في ​الشهادة المتوسطة​ فجر اليوم. وخضع يزبك ل​عملية جراحية​ في ​مستشفى دار الأمل​ الجامعي في ​بعلبك​.

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كانت هذه تفاصيل خبر الطالب عباس يزبك خضع لعملية جراحية وعائلته نفت خبر وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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