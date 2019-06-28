أثنى المدير العام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​ خلال تسليمه إفادات لدفعة جديدة من عناصر الدفاع المدني الذين تابعوا دورة تدريبية حول "التقنيات الحديثة المتعلقة بوسائل إنقاذ المصابين من الحوادث المرورية" على "ما تقدمه السفارة الفرنسية من دعم للمديرية العامة للدفاع المدني، من خلال انتداب مدربين لديها في مجالات متعددة، بهدف تعزيز قدرات عناصر الدفاع المدني من خلال دورات تدريبية يتم تنظيمها دوريا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خطار أثنى على ما تقدمه السفارة الفرنسية من دعم للدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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