عربيد عرض مع رئيس بلدية الغابون توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحث رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ​شارل عربيد​ في مقر المجلس مع رئيس بلدية عاصمة ​الغابون​ ليبرفيل لياندر نزوي كيفية توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين مع وجود ‫جالية لبنانية ناشطة ومؤثرة في الغابون تتميز بنجاحات كثيرة. واعتبر عربيد ان مجالات التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الغابوني واسعة ، املاً تلبية الدعوة التي تلقاها لزيارة عمل وصداقة لهذا البلد.

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