لفتت المديرة العامة للتعاونيات الزراعية غلوريا أبو زيد ممثلة وزير الزراعة حسن اللقيش خلال افتتاح ورشة عمل عن مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية "حصاد" الذي ينفذه المشروع الاخضر- ​وزارة الزراعة​ بتمويل من ​الحكومة اللبنانية​ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وصندوق ​التنمية الدولية​ لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوفيد". إلى أنه "شارك في تمويل مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية - حصاد، كل من ​الدولة اللبنانية​، صندوق التنمية الدولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OFID) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، هدف المشروع إلى الحد من ​الفقر​ في المناطق الريفية عبر المساهمة في زيادة الإنتاجية ورفع دخل المجموعات المستهدفة من خلال تحسين إدارة التربة و​المياه​ في المناطق الجبلية، حيث تم إنشاء عشرين بركة جبلية موزعة على مختلف المناطق اللبنانية كإهمج، شبعا، ​بيت ليف​، برقا، ​دير المخلص​، منجز، ​عيتا الشعب​، تحسين كمية ونوعية الإنتاج الزراعي كما الخدمات التسويقية من خلال إنشاء ثلاثة مراكز خدمات في ​الهرمل​، ​بنت جبيل​، وعكار، موضوع ورشة العمل اليوم".

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