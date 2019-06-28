الفرد رياشي: لن نرحم أي مسوق للتوطين

أكد الامين العام للمؤتمر الدائم للفيدرالية الفرد رياشي أننا "لن نرحم اي مسوق للتوطين سواء كان شخصا او جهة او منظمة او غير ذلك وسيتم التصدي لهؤلاء بجميع الوسائل المتاحة والتصرف تجاههم كعدو وخطر حقيقي يهدد المكونات الوجودية".
وفي تصريح له إعتبر رياشي أن "اي تسويات شاملة وعادلة برعاية الولايات المتحدة تؤسس لمرحلة وعصر جديدين".
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