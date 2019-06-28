كيرياكوس:مفهوم التربية صعب ومعقد لأنه يتطلب من المربي التضحية والتفاني

أثنى راعي ​ابرشية طرابلس​ و​الكورة​ وتوابعهما للروم ​الارثوذكس​ المتروبوليت افرام كيرياكوس خلال احتفال تخريج طلاب ثانوية بكفتين الارثوذكسية الفنية العالية ومدرستها في قاعة المدرسة، على ​الطلاب​ الخريجين، مؤكدا ان "مفهوم التربية صعب ومعقد لأنه يتطلب من المربي التضحية والتفاني وبذل الذات من اجل الاخر".

وشدد على "ضرورة الابتعاد عن اليأس في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و​المدارس​"، موضحاً أن "اولادنا امانة في عنقنا لذلك يجب التحلي بالصبر والايمان ودعمهم لان الصبر يستجلب محبة الله والفرج على ​الانسان​".