مذكرة تعاون بين نقابة محامي طرابلس وجمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية

نظمت جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في ​لبنان​، بدعوة من ​نقابة المحامين​ في ​طرابلس​، المؤتمر الأول من نوعه في لبنان ​الشمال​ي عن "​الملكية الفكرية​، في حضور نقيب المحامين في طرابلس والشمال ​محمد المراد​، ورئيس وأعضاء الجمعية، وعضو مجلس النقابة يوسف الدويهي، وعدد من المحامين، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

وأكد المراد ان "لقاؤنا اليوم في حضور أهل الفكر وأهل الفكرة والإبداع، وأصحاب البراءة وحماتها، حيث نلتقي لنؤكد مجددا ان القانون على انواعه وتفرعاته، يحتاج منا كمحامين بالاستئناف قبل المحامين المتدرجين، أن ننهل عليه بعلم جديد متجدد ومستحدث، فلقاؤنا اليوم مع مؤسسة عريقة متخصصة مجتهدة أرادت ان تصبغ معاني الإبداع والفكرة، من خلال مؤسسة أسمتها جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان".

ولفت الى أنه "لقد تم بحث فكرة توقيع مذكرة تعاون بين نقابة المحامين والجمعية منذ مدة، وبعدما نضجت الفكرة، قررنا أن نقدمها لكم بطريقة حضارية، ذات فائدة قانونية أكثر، حيث سيتم اليوم توقيع هذه المذكرة في ختام هذه الندوة، بعد التعرف أكثر الى هذا المجال من زملاء متخصصين، فالعلم بحر كلما أبحرت فيه يتسع، فكيف إذا كان البحر قانونا"، مشيراً الى أن "القانون رقم 75 الذي صدر عام 1999 تطور بشكل كبير، فجاء اليوم ليقول إن كل ما يتعلق في الحماية والعلم والإبداع، يدخل في حماية الملكية الفكرية، ومن يخالف ذلك سيحاسب ويسأل".