جامعة المقاصد وزعت الشهادات على متخرجي كلية الدراسات الإسلامية والتمريض والعلوم الصحية

احتفلت جامعة المقاصد في ​بيروت​ بتوزيع الشهادات على متخرجي كلية الدراسات الإسلامية وكلية التمريض و​العلوم​ الصحية.

وأكد رئيس ​جمعية المقاصد​ فيصل سنو أنه "هنيئاً لكم التقدم، وهنيئاً للمقاصد بكم. اعملوا على تطوير الذات بالقراءة والبحث، وانا على ثقة بأنكم ستتخرجون مواطنين مميزين بالأخلاق السامية والأكاديمية العالية، وأحثكم على عدم تدمير مستقبلكم بأمور إن بدت لكم جيدة وسريعة المردود إلا أنها تؤدي الى ضياع مستقبلكم، فاصبروا وصابروا ولا شك بأنكم ستكونون موفقين متفوقين".

ووزع الدكتور سنو وحمد وعميد كلية الدراسات الإسلامية أمين فرشوخ وميدة كلية التمريض والعلوم الصحية في المقاصد سوسن حلبي عز الدين الشهادات والدروع على المتخرجين، ثم أدى طلاب كلية التمريض والعلوم الصحية قسم الممرض.