هوك: الشعب الإيراني لا يرغب بتبديد ثروته على تمويل الأسد وحزب الله والحوثيين

لفت المبعوث الأميركي بشأن ​إيران​ ​براين هوك​ إلى أن "إيران تنتهك القوانين في عدم احترامها لحرية ​السفن​"، مشيراً إلى أن "إيران تعتدي على السفن التجارية"، مضيفاً "إيران مسؤولة عن الهجمات على السفن التجارية قبالة ​الفجيرة​ وفي خليج عمان".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له، أشار هوك إلى أن "تحقيقاتنا أثبتت تورط إيران بالهجمات على السفن التجارية"، لافتاً إلى أن "الهجمات قام بها قارب يتبع للحرس الثوري الإيراني الذي انتهك ​المياه​ الإقليمية الإماراتية"، مؤكداً أن "هجمات إيران غير مقبولة ويجب التنديد بها دوليا".

وأضاف "على منظمة الملاحة البحرية اتخاذ خطوات إضافية لضمان حرية الملاحة"، مشيراً إلى أن "هناك أدلة بأن الناقلات الإيرانية تنقل بعض المواد المتفجرة في البحار"، لافتاً غلى أن "إيران تطفئ أجهزة الرادار لإخفاء مواقعها وهذا تهديد للملاحة الدولية".

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وأكد أن "​الولايات المتحدة​ ملتزمة بالعمل مع حلفائها وشراكائها لحماية الملاحة البحرية"، مشيراً إلى أن "أكثر من 60% من ​النفط​ الذي يخرج من ​مضيق هرمز​ يذهب للأسواق الآسيوية"، لافتاً إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ كان واضحا بضرورة أن يتحرك ​المجتمع الدولي​ لتعزيز أمن الملاحة".

وشدد على أن "أننا سنواصل دعم الشعب الإيراني ونعمل على تغيير سلوك النظام في طهران"، مشيراً إلى أن "إيران تعمل على تمويل حزب الله وميليشيات عراقية والحوثيين وخلايا نائمة في البحرين"، لافتاً إلى أن "الشعب الإيراني لا يرغب بتبديد ثروته على تمويل الأسد وحزب الله والحوثيين".

وتابع "فرضنا ​عقوبات​ على المرشد الايراني ​علي خامنئي​ ومكتبه وترامب أوصى بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​".