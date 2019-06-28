زورقان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية مقابل الناقورة

أعلنت ​قيادة الجيش​ أن "زورقا حربيا اسرائيليا اقدم، بتاريخ 27/6/2019 ما بين الساعة 8.12 والساعة 8.30، على خرق ​المياه​ الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالى 333 متراً، وعند الساعة 16.20، أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 70 متراً، ولمدة 4 دقائق، وأقدم على ​إلقاء قنبلة​ صوتية داخل المياه الإقليمية اللبنانية".

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