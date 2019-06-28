عراقجي: تصريحات المبعوث الأميركي حول إيران مزحة

وصف مساعد وزير الخارجية ال​ايران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​، تصريحات المبعوث الاميركي الخاص لشؤون ايران براين هوك، بأنها "مزحة اليوم". وكان هوك قد أشار، يوم الخميس، في تصريح له من ​باريس​ ، إلى أن "سياسة بلاده التي تقضي بممارسة أقصى ضغوط اقتصادية على ​طهران​ تؤتي ثمارها ، لكنه أضاف أن اجراءات الحظر الأميركية لا تمنح ​إيران​ الحق في مخالفة التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​".

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