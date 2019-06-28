حثت رئيسة وزراء ​بريطانيا​ ​تيريزا ماي​، الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال لقائهما على هامش ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​ على "الكف عن أعمال زعزعة الاستقرار التي تهدد بريطانيا وحلفاءها"، مشيرةً إلى أنه "لن يكون هناك تطبيع للعلاقات الثنائية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ماي: ندعو بوتين إلى الكف عن أعماله المزعزعة للاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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