عمدة باريس السابق: لا أشعر بالخوف في تونس وشعبها شجاع

لفت عمدة ​باريس​ السابق، برتران ديلانوي، إنه لا يشعر بالخطر في تونس أكثر من باريس، مشدداً على شجاعة الشعب التونسي، مشيراً إلى أنه "رغم العمليتين الإرهابيتين اللتين حدثتا ،أمس الخميس، في شارع "​شارل ديغول​" وقرب مقر الوحدة المختصة في ​مكافحة الإرهاب​، فإن تونس حققت نجاحا كبيرا في المجال الأمني، وهي ديمقراطية ناشئة ما زال الطريق طويلا أمامها".

وأشار إلى أنه 'لم تقع هجمات في تونس من هذا القبيل منذ عدة سنوات.. لا أشعر بالخطر في تونس أكثر من باريس"، مضيفا: "التونسيون لن يستسلموا، يجب أن نكون أكثر من أي وقت مضى تضامنا مع الشعب التونسي".