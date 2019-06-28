علق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على موقف الحكومة العراقية من الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة بلاده في العاصمة بغداد، مؤكداً "تقديره للموقف العراقي من الاعتداء، وما اتخذته بغداد من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة للسفارة وموظفيها"، معرباً عن "اعتزاز البحرين بعمق العلاقات مع جمهورية العراق".
واقتحم متظاهرون عراقيون، أمس الخميس، مبنى السفارة البحرينية في العاصمة بغداد، احتجاجا على استضافة "مؤتمر المنامة"، الأمر الذي أدانته الحكومة العراقية، وتوعدت بتقديم المتورطين فيه للعدالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين: نقدر الموقف العراقي من الاعتداء على سفارتنا في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.