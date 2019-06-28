ملك البحرين: نقدر الموقف العراقي من الاعتداء على سفارتنا في بغداد

علق ملك ​البحرين​ حمد بن عيسى آل خليفة على موقف الحكومة ​العراق​ية من الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارة بلاده في العاصمة ​بغداد​، مؤكداً "تقديره للموقف العراقي من الاعتداء، وما اتخذته بغداد من إجراءات لأجل توفير الحماية اللازمة للسفارة وموظفيها"، معرباً عن "اعتزاز البحرين بعمق العلاقات مع جمهورية العراق".

واقتحم متظاهرون عراقيون، أمس الخميس، مبنى السفارة البحرينية في العاصمة بغداد، احتجاجا على استضافة "​مؤتمر​ ​المنامة​"، الأمر الذي أدانته ​الحكومة العراقية​، وتوعدت بتقديم المتورطين فيه للعدالة.