شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تواصل جولاتها بالإسكندرية بتفقد منطومة القمامة والمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، جولاتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية لتققد المشروعات التي يتم تنفيذها ورصد المشكلات التى تعانى منها المحافطة.

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وتتفقد اللجنة اليوم، مقر الشركة المسئولة عن منظومة القمامة والنظافة، والمحطة الوسيطة (محطة الأتوكلاف)، كما تعتزم اللجنة زيارة محطة مياه شرب فرن الجرانة التي يتم عمل إحلال وتجديد، والمرور على مشروع كوبري وطريق سيدى جابر.

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وكان الوفد البرلماني قد تفقد أمس الخميس، مشروع تطوير محور ترعة المحمودية، ومشروعات بشاير الخير 1و2و3و5.

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ويرأس الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامي أمين سر اللجنة، محمد الحسيني، يسري الأسيوطي، أحمد سليمان، عصام إدريس، علي عتنان، عطية موسي، عبد الحكيم مسعود، مني جاب الله، أمل زكريا، فتحي الشرقاوي)، بالإضافة إلي المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفي صبحي، من أمانة اللجنة.

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