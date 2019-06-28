هل حددت "التموين" موعدًا لتطبيق منظومة الخبز الجديدة؟.. مسؤول يرد

مصراوي

قال أحمد كمال، معاون أول وزير التموين، إن الدكتور علي المصيلحي لم يصدر أي توجيه أو قرار رسمي فيما يخص بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة حتى الآن، والتي تعتمد على تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط.

كان وزير التموين قال بمجلس النواب، مارس الماضي، إن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتًا إلى أن "بطاقات التموين بدلا من أن يسجَّل عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحونًا بفلوس، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن".

وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تضمن عدم إهدار المال...