صحيفة أميركية: استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس" لن يستأنف قبل نهاية العام

أفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية بأن "استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس" لن يستأنف قبل نهاية العام الحالي"، مشيرةً إلى أن "سبب ذلك يعود إلى عامل الخطر المحتمل" الجديد الذي عثرت عليه شركة "بوينغ" داخل طائراتها من طراز737 ماكس".

وأشارت إلى أن "الشركة قادرة على تصحيح هذا الخطأ عن طريق تقديم برمجيات مصححة جديدة في أيلول القادم"، لافتةً إلى أن "تحديث البرمجيات سيشمل نظام المناورة للطائرة ومعالجة الخطأ الثاني الذي تم العثور عليه مؤخرا".

وأضافت "أن الشركة وموظفي الدائرة ​الفدرالية​ الأمريكية للطيران المدني يحتاجون إلى شهرين على الأقل وذلك في حال الإصلاح الناجح للبرمجيات، من أجل تنسيق كافة العمليات الضرورية لاستئناف تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس".