سلطات إيطاليا: القبض على إيطالي من أصول مغربية قاتل مع "داعش" بسوريا

أعلنت السلطات الإيطالية عن "إلقاء القبض على مواطن إيطالي من أصول مغربية قاتل مع تنظيم "داعش" و "​القاعدة​" في ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "سمير بوجانة من مدينة بريشا شمال ​إيطاليا​، سافر إلى سوريا في 2013 قادما من ​ألمانيا​، وكانت لديه أفكار متطرفة قبل الالتحاق "بداعش".

وكانت ​السلطات الألمانية​ قد أخطرت شرطة ​مكافحة الإرهاب​ في إيطاليا بأنشطة بوجانة بعد إجرائها تحقيقات حول زوجته، من أصول تركية، التي انتقلت هي الأخرى إلى سوريا.