سلطات إيطاليا: القبض على إيطالي من أصول مغربية قاتل مع "داعش" بسوريا

أعلنت السلطات الإيطالية عن "إلقاء القبض على مواطن إيطالي من أصول مغربية قاتل مع تنظيم "داعش" و "القاعدة" في سوريا"، مشيرةً إلى أن "سمير بوجانة من مدينة بريشا شمال إيطاليا، سافر إلى سوريا في 2013 قادما من ألمانيا، وكانت لديه أفكار متطرفة قبل الالتحاق "بداعش".
وكانت السلطات الألمانية قد أخطرت شرطة مكافحة الإرهاب في إيطاليا بأنشطة بوجانة بعد إجرائها تحقيقات حول زوجته، من أصول تركية، التي انتقلت هي الأخرى إلى سوريا.
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