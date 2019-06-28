وزير الخارجية العراقي: ملتزمون بأمن البعثات الدبلوماسيّة ومنها سفارة البحرين

ندد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في اتصال هاتفي مع نظيره البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، بـ"اقتحام عدد من المتظاهرين العراقيين أمس الخميس مقر السفارة البحرينية ببغداد"، مؤكدةً "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسيّة، ومنها سفارة البحرين"، مشددة على أنَ "مثل هذه الأحداث لن تؤثر في مستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسي بين بغداد والمنامة".
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس الخميس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.
واقتحم متظاهرون غاضبون، مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا منه.
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