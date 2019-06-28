وزير الخارجية العراقي: ملتزمون بأمن البعثات الدبلوماسيّة ومنها سفارة البحرين

ندد وزير الخارجية ​العراق​ي، ​محمد علي الحكيم​، في اتصال هاتفي مع نظيره ​البحرين​ي، خالد بن أحمد آل خليفة، بـ"اقتحام عدد من المتظاهرين العراقيين أمس الخميس مقر السفارة البحرينية ب​بغداد​"، مؤكدةً "التزام العراق بأمن البعثات الدبلوماسيّة، ومنها سفارة البحرين"، مشددة على أنَ "مثل هذه الأحداث لن تؤثر في مستوى العلاقات، أو التمثيل الدبلوماسي بين بغداد و​المنامة​".

من جانبها أعلنت ​وزارة الداخلية العراقية​ اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس الخميس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.

واقتحم متظاهرون غاضبون، مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد احتجاجا على "​صفقة القرن​" و"ورشة البحرين"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع ​العلم الفلسطيني​ بدلا منه.