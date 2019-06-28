رئاسة تونس: وضع السبسي الصحي بتحسن ملحوظ وقد اتصل بوزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد

أفادت متحدثة باسم ​الرئاسة التونسية​ بأن "وضع الرئيس التونسي باجي قايد السبسي الصحي في تحسن ملحوظ وقد اتصل بوزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد".

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت يوم أمس أنّ "الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​ تعرّض صباح اليوم إلى وعكة صحيّة حادّة، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس".

من جهة أخرى، كانت قد أعلنت وزراة ​الداخلية التونسية​ أمس عن سقوط خمسة جرحى في التفجير الانتحاري الذي استهدف ​سيارة​ شرطة في شارع ديغول المحاذي لشارع الحبيب بروقيبة وسط العاصمة تونس.

وقد فرضت ​القوات​ الامنية التونسية طوقا أمنيا حول مكان التفجير الذي وقع على بعد 100 متر من السفارة الفرنسية واوقفت ​حركة السير​ في شارع الحبيب بورقيبة.

الى ذلك، اعلنت ​وزارة الدفاع التونسية​ في بيان عن تعرض محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بجبل عرباطة بقفصة والمؤمنة إلى ​إطلاق نار​.