الخارجية الإيرانية: خطوتنا المقبلة بشأن الاتفاق النووي تتوقف على الموقف الأوروبي

لفتت وزارة الخارجية ال​إيران​ية إلى أن "خطوة إيران المقبلة بشأن ​الاتفاق النووي​ تتوقف على الموقف الأوروبي"، مشيرةً إلى أنه "إذا أخفقت آلية الدفع الأوروبية فسنتخذ إجراءات أكثر حسما".

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