براين هوك: على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع أميركا أو إيران

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​ ​براين هوك​ أنه سيلتقي رئيس المنظمة البحرية الدولية في لندن، مشيراً إلى أنه "على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع ​الولايات المتحدة​ أو إيران وسنفرض عقوبات على أي مبيعات من النفط الخام الإيراني".

واتهم إيران برفض الخيارات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قال مرارا إنه يرحب بأي اتصال مع إيران.