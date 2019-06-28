براين هوك: على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع أميركا أو إيران

أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك أنه سيلتقي رئيس المنظمة البحرية الدولية في لندن، مشيراً إلى أنه "على الشركات الأوروبية الاختيار بين التعامل مع الولايات المتحدة أو إيران وسنفرض عقوبات على أي مبيعات من النفط الخام الإيراني".
واتهم إيران برفض الخيارات الدبلوماسية، مشيراً إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب قال مرارا إنه يرحب بأي اتصال مع إيران.
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