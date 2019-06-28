الرئيس عون: سأعمل على انصاف الناجحين في مباراة كتاب العدل

عرض ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع وزيرة ​الطاقة​ و​المياه​ السيدة ​ندى بستاني​ عمل الوزارة والمشاريع الخاصة ب​الكهرباء​ و​السدود​ والطاقة، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الوزارة في هذا المجال.

واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الكتاب العدل جوزف بشاره، يرافقه امين صندوق المجلس وليم فخري ووفد من الناجحين في مباراة الكتاب العدل، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير. وتناول اللقاء مسألة تأخر صدور مرسوم الناجحين في مباراة كتاب العدل.

ولفت جريصاتي الى ان "المباراة التي اجريت اشرف عليها قضاة مشهود لهم بالنزاهة الفكرية والعلمية على حد سواء ولدى صدور النتائج النهائية لملء 56 مركزا، تم الاخذ بترتيب العلامات والخيارات، لا سيما وان هذه المهنة هي مهنة ضابطة لا اكثر ولا اقل وغير مشمولة بالمادة 95 من الدستور ومن هنا، لم نأخذ في الاعتبار العامل الطائفي رغم ان شيئا من العدالة الميثاقية تأمن في المباراة التي كانت قمة في النزاهة وسجلت نسبة سقوط عالية جدا حيث اجمع من خاضها على اسئلتها الصعبة، وهذا يعني ان من نجحوا فيها ليسوا مستحقين فحسب بل انهم اكثر استحقاقا من سواهـم".

وأشار جريصاتي الى ان "لا معيار طائفيا في عمل الكتاب العدل لانهم لا يتحركون تبعا لمناطقهم او طوائفهم بل وفقا لدوائرهم، بدليل اننا عندما اجرينا المباراة لم نأخذ في الاعتبار المناطقية والطائفية. وبالتالي فان المطلب كان واضحا لجهة سعي رئيس الجمهورية بكل ما يملك من قدرة لتمرير المرسوم ذي الصلة".

من جهته، أكد الرئيس عون أن "صورة الموضوع باتت واضحة بالنسبة اليه"، مسدداً على انه سوف يعمل على انصاف الناجحين في مباراة الكتاب العدل والدفع من اجل استكمال التواقيع على مرسوم تعيينهم وعلى اهمية دور الكاتب العدل ومسؤولياته.

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واستقبل الرئيس عون رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بو عبود مع وفد من اساتذة المعهد، الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على الخطة الفنية الخاصة بقسم الخط العربي في المعهد الذي عملت الرهبانية الانطونية المارونية على انشائه للمحافظة على الخط العربي نتيجة بزوغ العصر الرقمي والانترنت.

واشار الاب بو عبود الى ان "الخطة التي اعتمدها المعهد لاحياء فن الخط العربي تهدف الى اقامة معارض في لبنان وخارجه لتعريف الناس عليه، وعلى تاريخه واهميته، واستقطاب معلمي اللغة العربية من المدارس والجامعات لاقامة ورش عمل وتدريبهم على الخط العربي الصحيح، واصدار كتاب تحضره مجموعة من الخطاطين واهل الاختصاص، والعمل على ادخال مادة الخط العربي في المناهج التعلمية ودعم نقابة الخطاطين من اجل الاستمرار في نشر هذا الفن العريق. واشار الاب بو عبود الى ان المعهد قرر اقامة معرض فني يحمل اسم لبنان، يخط فيه اسم " لبنان" باكثر من ستين طريقة، ومعارض خارج لبنان بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات اللبنانية في دول الاغتراب".

واستقبل الرئيس عون، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لمصلحة الابحاث الزراعية ميشال افرام الذي اطلع رئيس الجمهورية على التقرير السنوي لعمل مصلحة الابحاث وعلى تقرير التلوث في كل المناطق اللبنانية الصادر في العام 2018. واعلم المهندس افرام رئيس الجمهورية بترؤسه لمنظمة " ايكاردا" الدولية.

وقد هنأ الرئيس عون افرام على توليه رئاسة هذه المنظمة الدولية متمنيا له التوفيق في مسؤولياته.