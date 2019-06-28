بطيش التقى وفداً من نقابة أصحاب المؤسسات التجارية ببنت جبيل

التقى وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ وفداً من نقابة أصحاب المؤسسات التجارية في ​بنت جبيل​، ودعاه الى المشاركة في "شهر ​التسوق​ في مدينة بنت جبيل للعام 2019"،من 13 تموز لغاية 17 آب في ساحة المدينة، مشدداً على "أهمية التسوق على الحياةالاقتصادية في المدينة".

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