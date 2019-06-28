لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "يستطيع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ و​تركيا​ تأخير تحرير إدلب لوقت قصير لكن إدلب ستعود إلى حضن ​سوريا​ وقرار الرئيس السوري ​بشار الأسد​ واضح لن يبقى شبر خارج ​الدولة​ المسألة مسألة وقت".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: إدلب ستعود لحضن سوريا وقرار الأسد واضح بأنه لن يبقى شبر خارج الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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