أبو سليمان: اعفاء السوريين من الحصول على افادة من السفارة السورية للحصول على اجازة عمل

أشار وزير العمال كميل أبو سليمان خلال اطلاق رزمة خدمات جديدة ضمن التعاون القائم بين وزارة العمل وLIBANPOST إلى "خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في لبنان"، لافتاً إلى أنه "لمس وعيا كبيرا من القطاعات كافة بضرورة تطبيق القانون وتسهيلا لذلك".
وأعلن عن "اعفاء السوريين من الحصول على افادة من السفارة السورية فليسوا مضطرين الى تقديمها ضمن المستندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل"، مشدداً على "ضرورة ان يكون هناك مقابل كل عامل أجنبي 3 عمال لبنانيين، مع التفهم لخصوصية بعض القطاعات كالزراعة والبناء حيث تكون النسبة اقل".
ولفت إلى "تعنيف سيدة لعاملة في الخدمة المنزلية لديها"، مؤكداً ان "الامر غير مقبول وذكر انه احالها الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، كما تمّ وضعها لائحة الحظر في وزارة العمل، بحيث يمنع عليها او على من يقيم معها من افراد عائلتها استقدام اي عاملة في الخدمة المنزلية".
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