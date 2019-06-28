أبو سليمان: اعفاء السوريين من الحصول على افادة من السفارة السورية للحصول على اجازة عمل

أشار وزير ​العمال​ ​كميل أبو سليمان​ خلال اطلاق رزمة خدمات جديدة ضمن التعاون القائم بين ​وزارة العمل​ وLIBANPOST إلى "خطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية في ​لبنان​"، لافتاً إلى أنه "لمس وعيا كبيرا من القطاعات كافة بضرورة تطبيق القانون وتسهيلا لذلك".

وأعلن عن "اعفاء السوريين من الحصول على افادة من ​السفارة السورية​ فليسوا مضطرين الى تقديمها ضمن المستندات المطلوبة للحصول على اجازة عمل"، مشدداً على "ضرورة ان يكون هناك مقابل كل عامل أجنبي 3 عمال لبنانيين، مع التفهم لخصوصية بعض القطاعات ك​الزراعة​ و​البناء​ حيث تكون النسبة اقل".

ولفت إلى "تعنيف سيدة لعاملة في الخدمة المنزلية لديها"، مؤكداً ان "الامر غير مقبول وذكر انه احالها الى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​، كما تمّ وضعها لائحة الحظر في وزارة العمل، بحيث يمنع عليها او على من يقيم معها من افراد عائلتها استقدام اي عاملة في الخدمة المنزلية".