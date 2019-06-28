توقيف سائق سيارة في محلة القاسمية لمطاردته سيدة في صور

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "بتاريخ 25/06/2019، نشر أحد المواقع الألكترونية في ​مدينة صور​ خبرا بعنوان "السيدة ر. م تتعرض ل​تحرش جنسي​ وقح من سائق سيارة في مدينة صور..خلع سرواله وطاردها". وأورد الخبر ​تفاصيل​ الحادثة التي وضعها بتصرف ​الأجهزة الأمنية​، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي تمكنت في اقل من 24 ساعة، من معرفة هوية صاحب السيارة وتحديد مكان تواجده وتوقيفه بتاريخ 26/06/2019 في محلة ​القاسمية​"، مشيرة الى انه "تم ايداع الموقوف فصيلة درك ​العباسية​ بناء على إشارة ​القضاء​ المختص للتحقيق معه. وقد ترك توقيفه أثرا طيبا وانطباعا إيجابيا لدى المواطنين الذين قدروا عاليا سرعة التحرك والوصول الى المشتبه به وتوقيفه".

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