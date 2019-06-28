مسؤول بالبنك الدولي: لبنان على مسار سليم في الميزانية وملف الكهرباء لكن الإصلاحات لم تنته

أكد نائب رئيس مجموعة ​البنك الدولي​ لشؤون منطقة ​الشرق الأوسط​ وشمال ​افريقيا​ ​فريد بلحاج​ بعد لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن "​لبنان​ يسير في طريق سليم بالنسبة الى الإصلاحات على مستوى ​الموازنة​ و​الكهرباء​"، قائلاً: "نحن متفائلون بالنسبة لهذا الامر، لكن الإصلاحات لا تنتهي وهي امر متواصل، ونحن مع ​الحكومة اللبنانية​ ولبنان في المضي قدما في هذه الإصلاحات، لا سيما بالنسبة لموضوع الكهرباء الذي يعتبر موضوعا حيويا".

وأوضح أنّه "تطرق مع الحريري الى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك"، مشيرا إلى أنّه "يجب العمل على هذه المشاريع بأكثر قوة ودعم لأن لدينا اكثر من ملياري و400 مليون ​دولار​ موجودة في محفظة البنك الدولي اليوم، ومنها قرابة المليار دولار ليست في وضع إيجابي خصوصًا ان المحفظة عندنا كبيرة وهناك طاقات، لا سيما ان هذا المبلغ على ذمة الحكومة اللبنانية والمواطن اللبناني"، مشدداً على أنه "على الحكومة ان تعمل بجهد اكبر لانجاز هذه المشاريع لانها استثمارية".

ولفت إلى أنه "بشكل عام انطباعنا إيجابي ومتفائلون، ولكن في نفس الوقت تفاؤلنا حذر بسبب ​الوضع الاقتصادي​ في المنطقة الذي هو وضع دقيق، وعلينا ان نكون على مستوى المسؤولية وتفاعلنا مع الحكومة اللبنانية تفاعل إيجابي".

كما استقبل الحريري وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس وجرى عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية وعلاقة الصندوق بلبنان.

واستقبل قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول، في حضور مندوبة لبنان في الأمم المتحدة السفيرة امال مدللي ومستشار الرئيس الحريري العسكري العميد مارون حتي وتناول اللقاء، الأوضاع الأمنية في الجنوب والمهمات التي تقوم بها اليونيفيل في المنطقة.