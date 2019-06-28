مذكرة تفاهم بين معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

وقع معهد ​عصام فارس​ للسياسات العامة والشؤون الدولية في ​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​، مذكرة تفاهم مع المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في نطاق استدامة الموارد المائية والبيئية في ​لبنان​.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الأثر المجتمعي لكلتا المؤسستين عبر النهوض بأنشطة لتنمية الموارد العلمية والبشرية في لبنان، عن طريق تشجيع التعاون المباشر بينهما في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية، واستخدام المياه في ​الزراعة​ والمحاسبة والإنتاجية المائية، بالإضافة إلى إعادة استخدام ​مياه الصرف الصحي​، وحوكمة المؤسسات المائية، و​الطاقة​ المتجددة-الكهرومائية والشمسية والهوائية وغيرها.

ونظم المعهد حفل توقيع مذكرة التفاهم في حضور المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ​سامي علوية​ ومدير معهد عصام فارس الوزير السابق ​طارق متري​، في قاعة المؤتمرات في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت.

استهل مدير برنامج تغير المناخ و​البيئة​ في معهد عصام فارس، نديم فرج اللهل، الاحتفال بكلمة أضاء فيها على أهمية "مأسسة العلاقة بين المعهد والمصلحة الوطنية في ظل تتداخل الحاجات البحثية المتزايدة والحاجة إلى البيانات. وقد برزت معالم هذه العلاقة الوطيدة عقب نجاح مشروعي التعاون اللذين تركا وقعا مهما في ​قطاع المياه​: الدراسة الأولى التي عالجت الصراعات السياسية على قطاع المياه، والدراسة الثانية حول سبل تحقيق ​الأمن​ المائي لكل مؤسسات المياه في لبنان أجمع".