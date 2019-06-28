العلامة قبيسي: التسابق على التنازل عن الحقوق لا يمكن أن يقابل بالاحتجاجات

اشار عضو الهيئة الشرعية في ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ العلامة ​الشيخ قاسم قبيسي​ الى ان "ما نشاهده اليوم من التسابق على التنازل والسكوت عن الحقوق المشروعة لهذه الأمة لايمكن أن يقابل بالاحتجاجات والأصوات الصادحة، بل يحتاج الى عودة حقيقية وصادقة الى جذور الإيمان والإلتزام بالتعاليم السماوية فإنها الخلاص الوحيد و​السلاح​ الأمضى أمام جبروت العدو وصلافة المستسلمين".

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة في مجمع الامام الحسين عليه السلام في ​الشياح​، أكد قبيسي انه "بعد أن تركت الأمة نعمة الإيمان وسلاح طاعة الجبار لا بد وأن تبتلى بهذا الذل والهوان وعلينا أن نعلم جميعاً أن الأعداء لا يردون منا أرضاً ولا ماءاً ولا بترولاً ولاثرواتٍ، وإنما يريدون من شعوب هذه المنطقة أن تتنازل عن إيمانها وارتباطها مع الله تعالى فهذه الأمة لم تكن في يوم ما أمةً حاضرةً وقادرةً على ​تقرير​ مصيرها الإ عندما أمنت وصدقت إمانها".

ولفت قبيسي الى اننا "اليوم أمام برامج ممنهجةٍ تعمل على أساس إبعاد أجيالنا الحاضرة والقادمة عن أهم قوة تعيش في قلوبها ألا وهي الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه واله وما جاء به من الحق، فهو الخطر الذي يخشاه الأعداء ويعملون على تحلل شعوب المنطقة والذهاب بهم الى حيث الميوعة والانشغال بكل شئ إلا التمسك بما خلفه النبي الأكرم صلى الله عليه واله لهذه الأمة حين قال "إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي" فإن لم تستفيق هذه الأمة ستبقى تتهاوى من ذل ٍالى ذل ومن هوانٍ الى هوان.