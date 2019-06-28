اختتمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة "اليونيفيل" في مقر المنصوري دورة تدريبية مشتركة لقناص محترف لعدد من ضباط ورتباء وعناصر من المديرية العامة لامن الدولة والوحدة الإيطالية في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الجنوب نواف الحسن، قائد موقع المنصوري ماريو تشورا، رئيس مكتب أمن الدولة فضل عباس في صور وضباط ايطاليين.
وشملت الدورة التي يديرها ذوو الاختصاص من مدربين واختصاصيين في الكتيبة الإيطالية سلسلة تطبيقات نظرية وعملية، من أجل تحسين القدرات على الصعيدين التطبيقي والتكتيكي والتدريب على تقنيات القنص المحترف والأساليب المتطورة المعتمدة على مواجهة الأخطار في أماكن غيرآمنة.
وأعرب الحسن عن شكره للجنرال بيشوتا وطاقمه على الجهود المبذولة في إقامة الدورات التدريبية والتي من شأنها زيادة التواصل والتنسيق والتعاون بين جنود حفظ السلام في اليونيفيل وضباط وعناصر المديرية العامة لأمن الدولة.
بدوره، عبر الجنرال بيشوتا عن سعادته لإنجاز الدورة التدريبية لضباط ورتباء وعناصر أمن الدولة "الذين اظهروا قدرات ومهارات عالية على الصعيدين التقني والتكتيكي"، مثنيا على "أهمية التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية".
ولفت الى "ادراج المبادرة الإيطالية في سياق عدد من الدورات التي تنظمها القوة الإيطالية في مختلف المجالات ، إنسجاما مع روحية القرار 1701".
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب مشترك بين اليونيفيل الايطالية والمديرية العامة لامن الدولة على تقنيات قناص محترف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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