جمعية "شيلد" اختتمت دورتين تدريبيتين للكهرباء وصناعة الحلوى بحاصبيا

نظمت جمعية "شيلد" الانسانية دورتين تدريبيتين في منطقة حاصبيا حول كيفية صناعة الحلوى وتمديد خطوط شبكات الكهرباء المنزلية وذلك ضمن مشروع – الغذاء مقابل التدريب – المدعوم من برنامج الاغذية العالمي وبتمويل من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في المانيا بالتعاون مع بلدية حاصبيا وذلك في مهنية حاصبيا الدولية.
ونوه رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا بـ"الدور الايجابي والانساني لجمعية شيلد الانسانية وكل الجهات المانحة"، مشددا على "اهمية مثل هذه النشاطات التي تشكل محطات مهمة وحافزا اساسيا للعائلات الفقيرة والمحتاجة للعائلات الفقير والمحتاجة في هذه المنطقة بحيث تمكنهم من الدخول الى سوق العمل بجدارة لتجاوز الصعوبات المادية والمعيشية التي تواجههم في ظل الظروف الاقتصادية الظاغطة".
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