المجلس الوطني للبحوث العلمية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية نظما أطروحتي في 180 ثانية

نظّم المجلس الوطني للبحوث العلمية و​الوكالة الجامعية للفرنكوفونية​ في ​الشرق الأوسط​ بالتعاون مع المؤسسة الفرنسية IRD والمرصد الوطني للمرأة في الأبحاث –"دوركُنَ" ، وللسنة الثالثة على التوالي، مباراة "أطروحتي في 180 ثانية" في قاعة المكتبة الوطنية.

شارك في هذه المباراة 12 طالبا وطالبة دكتوراه فرنكوفونيون من مختلف ​الجامعات​ ال​لبنان​ية، تم انتقاؤهم من أصل 18 مرشّحا في اختصاصات علمية وإنسانية مختلفة. عرض ​الطلاب​ المشاركون مشاريعهم البحثية ب​اللغة​ الفرنسية خلال ثلاث دقائق أمام جمهور عريض وغير متخصّص بغيّة تسليط ​الضوء​ على مشاريعهم العلمية ونقل المعارف الى أوسع شريحة ممكنة بفترة زمنية قصيرة و بأسلوب مبسّط وجذاب.

ضمّت لجنة التحكيم المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط هيرفي سابوران، ومنسقة المرصد الوطني للمرأة في الأبحاث-دوركُنَ" ومديرة برنامج منح الدكتوراه في المجلس الدكتورة تمارا الزين، وممثّل المؤسسة الفرنسية " IRD" في لبنان الباحث لوران درابو، والصحافية نانيت زيادة.

احتلت طالبة الدكتوراه في "​جامعة القديس يوسف​" هبة دجى شحادة المرتبة الأولى، وفازت طالبة الدكتوراه في ​الجامعة اللبنانية​ ماليسا هاشم بالمرتبة الثانية وبجائزة الجمهور ونالت طالبة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية نادين زهر الدين المرتبة الثالثة.

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ونوّه امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزه بنوعية المشاريع المقدّمة، وبالابداع الذي أظهره الطلاب في عرض الفرضيات العلمية والنتائج البحثية خصوصا ضمن مشاريع متعددة التخصصات تحاكي المفاهيم ​الجديدة​ والمبتكرة للبحث العلمي.

من جهته، أشاد المدير الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية هيرفي سابوران بـ"مواهب الطلاب في خوض هذا التحدي، وفي كفاءتهم في عرض المشاريع شفهيا بشكل واضح وممتع خصوصا في اللغة الفرنسية التي ما زال لها مستقبل مشيرا الى ان البحوث العلمية تشكّل مفتاح ​المستقبل​ لجميع البلدان في ​العالم​ ومنها لبنان".

وستشارك الفائزة بالمرتبة الاولى هبة دجى شحادة في مباراة "أطروحتي في 180 ثانية" الدولية في شهر أيلول المقبل في مدينة ​داكار​، معتبرة ان مشاركتها ستشكل فرصة لعرض مشروعها البحثي أمام مشاركين من مختلف انحاء العالم، في ظل منافسة قوية لاظهار كفاءات لبنان البحثية وقدراته.