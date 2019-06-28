هكذا فضح إعلامى إخوانى حصول محمد ناصر على تمويلات خارجية وتلاعبه بمشاهديه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن الكثير من إعلامى الإخوان، يتلقون تمويلات خارجية، نظير مواصلة التحريض على مصر من منابر الجماعة، التى تبث من مدينة اسطنبول التركية، وعلى رأسهم معتز مطر ومحمد ناصر.
إلا أن معلومة حصول محمد ناصر على تمويلات من الخارج، كشفها فى وقت سابق إعلامى إخوانى، بهجت صابر، الذى أكد أن محمد ناصر يتلون ويكذب على مشاهديه، وأنه يتلقى تمويلات كثيرة من الخارج.
وفضح بهجت صابر، الممارسات الإعلامية التى يتبعها محمد ناصر، حيث أكد أنه يتلون ويتلاعب بعقول المشاهدين، مطالبا إياه بالكشف عن الجهات التى تقوم بتمويله وتمويل القناة التى يخرج عليها فى إشارة إلى قناة مكملين الإخوانية.
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