فيديو.. فضائح قنوات الإخوان فى تركيا.. كيف حرض مستشار أردوغان على "الزنا"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضائح كثيرة تلاحق قنوات الإخوان فى تركيا، على رأسها كانت فضيحة تصريحات ياسين أقطاى، مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى ظهر على قناة "مكملين" الإخوانية، ليقول إن من يريد أن يزنى فليزنى، والتى تعد دعوة صريحة لممارسة الزنا على قنوات الإخوان.
وقال "أقطاى" خلال ظهوره على قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية: "من يريد أن يشرب الخمر فليشرب ومن يريد الزنا فليزني" مضيفا: "لا أتأذى من وجود الزنا وشرب الخمر لكن من يفعل ذلك يتضرر"، مشيرا إلى أنه كإنسان مسلم لا يتمنى منع الخمر والزنا".
وزعم مستشار الرئيس التركى، أن المبدأ الإسلامى يتيح أن من يريد ممارسة الزنا وشرب الخمر يفعل ذلك، شريطة أن لا يكون على الملأ.
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