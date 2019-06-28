شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تطالب بحزمة تدريبية إلزامية للعاملين بالشركات القابضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، أهمية وضع مركز معلومات قطاع الأعمال العام، حزمة من البرامج التدريبية (إلزامية) يقوم بها مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، ويلتزم بها كافة العاملين بالشركات القابضة والتابعة، تكون مؤثرة فى مجال عمل المتدرب بناء على دراسة تحليلية.

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وشددت اللجنة البرلمانية، فى تقريرها على ضرورة وضع خطة شاملة لدراسة الفجوة التدريبية فى كافة الشركات، ووضع برامج تدريبية بناء على دراسة فعلية على أرض الواقع، ويتم تقييم التدريب بدراسة أكثر فائدة للمتدرب من تلك البرامج، بما يعود بالنفع على أداء عمله فى الشركات.

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وأوصت الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إعداد تقارير دورية من مركز معلومات قطاع الأعمال العام، تقدم لمركز دعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، حتى يكون هناك رؤية واضحة عند اتخاذ القرارات المستقبلية.

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يعد مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمثابة بيت خبرة وطنى تأسس لدعم متخذ القرار وإمداده بالبيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية عن قطاع الأعمال عام، وتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة (الفنية- الإدارية- المالية) لشركات ومنظمات الأعمال، بهدف تطويرها، ووضعها على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها بكل كفاءة وفاعلية.

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