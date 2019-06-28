قتلوه ودفنوه.. سيدة وابنيها ينهون حياة الأب بـ"السم في كبسولة العلاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبوسالم:

توصلت أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية، لكشف غموض الاشتباه في وفاة عامل بعد دفنه عقب بلاغ ورد من شقيقه يفيد تشككه في موت أخيه بشكل طبيعي.

وبينت تحريات فريق البحث صحة بلاغ "الشقيق" وأن وراء قتل أخيه زوجته وابنيه.

Advertisements

وأفادت التحريات أن زوجة المجنى عليه البالغة من العمر 43 عامًا ، وابنيهما في عمر 16، 18 عامًا، طالبين بالمرحلة الثانوية وضعا لوالدهما مبيد حشري في كبسولة العلاج.

وعقب تقنين الإجراءات من جانب أجهزة الأمن جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لسوء معاملته الأب لهم بوضع "مبيد حشرى" داخل كبسولة العلاج وعقب تناوله لها توفي وأخبرا والدتهما بالواقعة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة لتباشر النيابة التحقيقات في القضية.