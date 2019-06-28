"انخفاض الحرارة".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وشهدت درجات الحرارة انخفاضًا بنحو 3 درجات على أغلب الأنحاء.

وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 25 34

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 24 31

سيوة 23 38

بورسعيد 25 31

دمياط 25 30

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 24 37

السويس 24 37

العريش 23 32

رفح 24 31

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رأس سدر 25 37

نخل 18 35

نويبع 27 36

طابا 24 34

كاترين 19 33

الطور 26 36

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 40

مرسى علم 30 38

الفيوم 27 37

بنى سويف 27 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 39

سوهاج 27 40

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 30 40

الوادى الجديد 30 41

شلاتين 29 38

ابو رماد 29 37

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35