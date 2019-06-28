ننشر مواعيد عروض "الصوت والضوء" بالمجان احتفالًا بذكرى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
دعت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، المصريين والعرب لحضور عروض الصوت والضوء باللغة العربية مجانًا، يوم الأحد المقبل، في كافة مناطق الصوت والضوء (الأهرامات – الكرنك – أبوسمبل – إدفو – فيلة)؛ احتفالا بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.
وبحسب بيان اليوم، تقام العروض الإضافية بمنطقة الأهرامات في تمام التاسعة والنصف مساء ومنطقة فيلة في التاسعة والربع مساء ومنطقة الكرنك في التاسعة مساء ومنطقة أبوسمبل في تمام الثامنة مساء ومنطقة ادفو في السابعة والنصف مساء.
وقال سامح سعد رئيس الصوت والضوء، إن ذلك يأتي في إطار المشاركة المجتمعية بهذه المناسبة التي تشكل يوما خالدا في تاريخ مصر.
وأوضح أن الشركة اعتادت على المشاركة والاحتفال في كل المناسبات والأعياد المحلية والعالمية لما لها من مردود على قلوب مريدي الصوت والضوء والتي تتيح الفرصة أيضا لنشر السياحة الثقافية وللتعرف على تاريخ مصر القديم والحديث.
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