ننشر نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

تداول عدد من المعلمين، نموذج إجابة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، الذي أداه طلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضيات"، يوم الأربعاء الموافق ٢٦ يونيو الماضي، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارًا من السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠١٩، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، وبدأه الطلاب بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

ويصل عدد طلاب الصف الثالث الثانوي، الذين أدوا الامتحان في مادة الكيمياء، ٣٩١ ألف و٢٤١ طالبًا وطالبة.​