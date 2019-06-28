3 أجانب وراء سرقة 203 ألف جنيه من رجل أعمال بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كون 3 أشخاص يحملون الجنسية الأردنية، تشكيلًا عصابيا تخصص في سرقة رواد البنوك بأسلوب التتبع بمنطقة العبور، بالقليوبية، واستولوا على 203 ألف جنيه من داخل سيارة رجل أعمال، وجرى القبض على اثنين منهم، والبحث عن المتهم الثالث.

تلقي المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور، بلاغا من أنس محمد سالم رجل أعمال باكتشافه كسر زجاج سيارته والاستيلاء على مبلغ 203 ألف جنيه، أثناء تواجد السيارة أمام المصنع الخاص به في العبور.

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أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بالواقعة، وجرى تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، قاده العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، وتبين من خلال التحريات التي قام بها النقيب إسلام يسري، معاون مباحث العبور، صحة الواقعة.

بتفريغ الكاميرات بمحيط المصنع والبنك ظهرت سيارة ملاكي، خلال تتبعها المجني عليه منذ خروجه من البنك حتي وصوله المصنع، وترجل منها أحد الجناة، وهشم زجاج سيارة المجني عليه واستولى على المبلغ المالي، وجرى تحديد أرقامها.

بتحديد شخصية الجناة أمكن ضبط 2 منهم، وجاري ملاحقة ثالث هارب، وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.